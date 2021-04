Zuzana Baťová nie je Joseph Goebbels, je neobyčajná

V piatok 16.04.2021 prirovnal minister financií Igor Matovič Zuzanu Baťovú k členovi NSDAP Josephovi Goebbelsovi. Ako sme sa dostali do bodu, že slovenských vedcov a vedkyne prirovnávame k vojnovým zločincom?

Nebudeme chodiť po špičkách, Igor Matovič svojim výrokom o známom ministrovi propagandy myslel Josepha Goebbelsa, člena nacistickej strany NSDAP, vojnového zločinca a jedného z najbližších priateľov Adolfa Hitlera. S akože svojou diplomovou prácou tak Mgr. Igor Matovič prirovnal PharmDr. Zuzanu Baťovú PhD. k človeku, ktorý sa podieľal na zavraždení viac ako 6 miliónov ľudí. O absurdnosti tohto prirovnania netreba ani diskutovať, no, ako sme dospeli k tomuto bodu?

Šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv PharmDr. Zuzana Baťová PhD. (Zdroj: FOTO SME - Marko Erd)

Igor Matovič vo svojom statuse narážal na výrok Zuzany Baťovej, v ktorom povedala, že vakcíny Sputnika V po celom svete spája len názov. Odhliadnuc od toho, že toto nie je oficiálne stanovisko ŠÚKL ale post na Facebooku Zuzany Baťovej, má pani Baťová čiastočne pravdu. Je preukázané, že Sputnik V sa vo svete distribuuje z rôznych centier v rôznych baleniach a formách. Zvláštnosťou taktiež je, že zistenia o vakcíne Sputnik V na Slovensku sa vo výsledkoch líšili od tých, ktoré boli publikované v časopise The Lancet. Avšak, Sputnik V aj tak prešiel všetkými 14 testami. Výrok Zuzany Baťovej tak môžme hodnotiť ako neoveriteľný. Avšak dnes je úplne jedno, či je výrok Zuzany Baťovej pravda, lož, zavádzajúci alebo neoveriteľný výrok. Dôležité je sa zamyslieť nad tým, kam sme ako spoločnosť dospeli, keď tolerujeme to, že bývalý premiér krajiny a súčasný minister financií otvorene prirovnáva uznávanú vedkyňu, o ktorej väčšina Slovenska minulý mesiac ani nevedela, k vojnovému zločincovi, nacistovi a spoluzodpovednému za jednu z najväčších tragédií v Európe. Igor Matovič, na otázku, prečo si nejde so Zuzanou Baťovou sadnúť do diskusnej relácie povedal, že so ženou, ktorá povie taký výrok, ako povedala, on nebude diskutovať. Tak len pripomeniem, že toto povedal ten Igor Matovič, ktorý vo februári žiadal Mariána Kotlebu, aby ho nechal rečniť na mítingu ĽSNS. Toho Mariána Kotlebu, ktorí si chodí uctievať Jozefa Tisa a vo voľnom čase vulgárne uráža a dehonestuje *vložte ktorúkoľvek menšinu*.



Avšak vráťme sa k podstate celého problému, ktorý Matovičovo prirovnanie vyvolalo. Prirovnávanie, nám slúži na to, aby sme vedeli niečo lepšie opísať, či aby sme si dokázali určitú vec či jav lepšie predstaviť. Prirovnania sa objavujú v bežnej reči, no určite ich nenájdeme v odborných kruhoch. Namiesto presného opisu tak v príbalovom letáku lieku nenájdete prirovnanie, ktoré by hovorilo, že liek funguje ako švajčiarske hodinky. Keď teda vyžadujeme odbornosť a odborné vyjadrovanie od napr. lekárov, lekárok, vedcov, vedkýň, ekonómov a ekonómok, prečo takú istú odbornosť a vyjadrovanie nevyžadujeme od politikov a političiek? Prečo máme pocit, že náš štát môže byť riadený ľuďmi, ktorí sa vyjadrujú cez prirovnania ako obyčajní ľudia, a nie ako odborníci a odborníčky? Prečo volíme do parlamentu takýchto obyčajných ľudí? Azda sa nám zapáčilo, že nás môže reprezentovať jeden z nás, taký, ktorý má slovník ako my. Avšak, čo je na tejto skutočnosti také príťažlivé? Tak, ako sa nenecháte operovať obyčajným človekom, tak by ste nemali nechať štát riadiť obyčajnému človeku. Ľudia, ktorí odborne zastávajú vysoké posty sú totiž tak trochu neobyčajní. Treba sa pravde pozrieť do očí, títo ľudia nie sú súčasťou "obyčajných" , sú to totiž často ľudia s titulmi, ktorí vo svojom odbore pracujú už dlhé roky, a pre svoju prácu a odbornosť obetovali čas, financie a námahu. Každá spoločnosť je však postavená na "obyčajných", ktorí zabezpečujú chod štátu svojou nenápadnosťou. Netreba si preto namýšľať, že každý z nás by bol schopný riadiť štát. Nie, nebol. Ľudí, ktorí by naozaj vedeli riadiť štát, je málo, a preto ich radíme medzi "neobyčajných", ktorých si treba vážiť. Svojou nedbalou voľbou a chtíčom po obyčajnosti na vyšších miestach sme však spôsobili, že práve "neobyčajní/é", ktorých/ktoré tak veľmi potrebujeme pre ich odbornosť a skúsenosti, sú dnes šikanovaní/é a urážaní/é "obyčajnými". Ak budeme aj naďalej tolerovať jednoduché správanie, vyjadrovanie a neodbornosť, môže sa tak jedného dňa stať, že sa prebudíme do úplne obyčajného Slovenska, na ktorom už nebude záležať na dosiahnutom titule a odbornosti, ale na ľúbivom slovníku, ktorý bude charakterizovaný najmä svojou obyčajnosťou.